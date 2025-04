Verona: il lascito di Achille Forti diventa un fondo per i più fragili

Eredità Achille Forti: Verona destina 750mila euro per sostenere le persone in difficoltà.

Un’importante somma, pari a 750mila euro, sarà destinata alle fasce più fragili della popolazione veronese grazie alle rendite derivanti dall’eredità del professore Achille Forti. A deciderlo è stata la Commissione di Vigilanza dell’Eredità “Achille Forti”, che ha approvato nei giorni scorsi la ripartizione delle risorse, successivamente convalidata dalla Giunta comunale con esecuzione immediata.

Il lascito, voluto nel 1937 dal professore veronese con testamento olografo, prevedeva che l’intero patrimonio fosse destinato al Comune di Verona, con lo scopo preciso di sostenere le persone in difficoltà economica attraverso due strumenti: la “Fondazione” e il “Lascito Forti”.

Come verrà distribuita l’eredità.

Le risorse verranno distribuite su più fronti, con priorità alle situazioni più urgenti. La quota più consistente, pari a 370mila euro, andrà al sostegno — sia permanente che temporaneo — di anziani e disabili in condizioni di povertà, ospitati all’interno di strutture residenziali. Altri 250mila euro saranno utilizzati per l’erogazione di contributi straordinari a cittadini che vivono gravi disagi socio-economici.

Il piano include anche un’attenzione specifica per gli anziani non autosufficienti, per i quali è stato stanziato un fondo di 5mila euro destinato ai servizi di soggiorno assistito.

Non mancano interventi dedicati alle famiglie: dalla Fondazione Forti arriveranno 100mila euro per finanziare soggiorni climatici rivolti a famiglie con minori, gruppi famiglia e nuclei affidatari.