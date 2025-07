La segretaria del Pd Elly Schlein alla Festa de l’Unità di Quinzano, a Verona: a seguire, pastasciutta antifascista in stile Casa Cervi.

Stasera, venerdì 25 luglio, alle ore 21.30 la segretaria nazionale Pd Elly Schlein sarà alla Festa de l’Unità di Verona, in svolgimento fino al 4 agosto sull’area verde San Martino della Seconda Circoscrizione in via Bresciani a Quinzano, Verona.

Schlein incontrerà cittadini, militanti e iscritti e interverrà dal palco. Per quanto riguarda il programma della serata, gli stand gastronomici apriranno alle 19.30. Alle 20.15 musica dal vivo con La grande Poesia civile del Novecento. Alle 22.30, dopo l’intervento di Schlein, distribuzione pastasciutta antifascista nello stile di Casa Cervi.