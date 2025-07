Approvate in giunta due nuove piste ciclabili che collegheranno Verona est con il centro città.

La giunta comunale di Verona ha approvato l’inserimento nel Programma triennale delle opere pubbliche di due nuovi itinerari ciclabili strategici che collegheranno i quartieri della nostra città.

Il primo progetto riguarda il percorso ciclabile da via Marotto, in zona San Martino Buonalbergo, all’altezza della ciclabile cosiddetta “Aia”, che passa per l’interno dell’abitato di San Michele e si collega al percorso ciclabile già esistente su via Unità d’Italia. Questa nuova progettualità renderà più accessibili e sicuri gli spostamenti in bici lungo un asse fondamentale per studenti, lavoratori e turisti.

Il secondo progetto interessa invece l’itinerario tra San Michele e via Mefistofele, passando per via Montelungo, dove insistono delle piscine comunali, nella zona est della città, e migliora i collegamenti ciclabili con i quartieri centrali, integrandosi con la rete esistente.

“Abbiamo approvato – sottolinea l’assessore alla mobilità, Tommaso Ferrari – il progetto di fattibilità tecnico economica per continuare a mettere in campo investimenti per integrare la rete di ciclabili Verona al fine di offrire un’alternativa sicura di spostamento tra i quartieri della città”. Entrambi i progetti sono co-finanziati con fondi del programma europeo Por Fesr 2021-2027 e rientrano nella strategia di sviluppo urbano sostenibile dell’area metropolitana di Verona. Gli importi stanziati sono rispettivamente pari a 1,1 milioni di euro per l’itinerario verso Castelvecchio e poco più di un milione per quello tra San Michele e via Mefistofele