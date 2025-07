Risveglio al fresco per Verona e provincia, con temperature sotto la media.

Dopo il caldo e i temporali, risveglio al fresco questa mattina, mercoledì 9 luglio, a Verona e provincia, con temperature sotto la media del periodo.

Oggi le temperature minime, come riportano gli esperti di meteo4verona, si presentano 5-6°C sotto la media del periodo, comprese tra +10°C e +14°C in pianura dopo la serie di passaggi perturbati che hanno interessato negli ultimi giorni tutta l’Italia. Di seguito gli estremi minimi e massimi di temperature minime in provincia di Verona:

Località più fredde.

1° Volargne +9.8°C

2° San Pietro in Cariano +10.0°C

3° Castelnuovo del Garda campagna +10.0°C

Località più calde.

1° Verona Giardino Giusti +15.0°C

2° Verona Centro (via Nogara) +15.0°C

3° Verona Borgo Roma (via Centro) +14.6°C

La giornata di oggi trascorrerà all’insegna del bel tempo e questo permetterà alle temperature di salire comunque molto, si raggiungeranno infatti i 26-27°C di massima per una giornata di clima piacevole che sarebbe molto più tipica di fine maggio che di luglio.