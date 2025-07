A Veronetta torna la festa di Santa Toscana.

Dopo un imprecisato numero di anni, torna a Veronetta la festa di Santa Toscana. L’iniziativa, che in passato era uno degli appuntamenti fissi nel calendario estivo cittadino, viene riproposta dall’assessorato alle Manifestazioni e dalla Circoscrizione 1^ su richiesta degli stessi residenti del quartiere.

L’appuntamento è per venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio: tre giorni di eventi, musica, laboratori per bambini, talk con le associazioni, eventi culturali.

“Una proposta che fa bene al quartiere e che si aggiunge a quelle già programmate per far vivere il quartiere di Veronetta durante il cantiere di via XX Settembre- spiega l’assessora alle Manifestazioni Alessia Rotta-. In questi giorni di vacanze, un’alternativa per chi resta in città, penso alle persone anziane ma anche agli studenti universitari ancora impegnati con gli esami”.

“Siamo orgogliosi di riportare nel quartiere una festa che in passato è stata una vera e propria tradizione– afferma il consigliere della Circoscrizione 1^ Andrea Avanzi-. Il programma prevede iniziative di vario genere, da quelle ludiche a quelle sociali e culturali. Non mancheranno la musica e l’animazione per i bambini”.

Presente in conferenza stampa Barbara De Togni, la presidente dell’associazione Pro Loco a cui è stata affidata l’organizzazione della festa.

Programma.

Venerdì 11 luglio: ore 18 inizio attività e apertura mercato hand-made. Ore 18.30 Radio Convergente in piazza; ore 19 laboratori e attività per bambini. Ore 21 Dj set in piazza.

Sabato 12 luglio: ore 18 inizio attività e apertura mercato hand-made. Ore 18.30 visita guidata Bastione Maddalene, santa Marta e Porta Vescovo. Ore 19 laboratori e attività per bambini; ore 19.30 talk show con le associazioni del quartiere. Ore 20 apertura stand associazioni del quartiere; ore 21 Freemode- Depeche Mode Cover Band.

Domenica 13 luglio: ore 18 inizio attività e apertura mercato hand-made. Ore 19 laboratori e attività per bambini; ore 20 apertura stand associazioni del quartiere; ore 21 cover band anni ’90.