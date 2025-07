A Montorio va in scena Il Castello Narrante.

Il Castello di Montorio si trasforma per due giorni in un luogo incantato, dove storia, fantasia e divertimento si intrecciano in un evento pensato per tutte le età. Sabato 12 e domenica 13 luglio, il suggestivo maniero veronese ospita Il Castello Narrante, una manifestazione unica che promette un’esperienza indimenticabile tra giochi, spettacoli, musica e magia.

Al centro della festa ci saranno i cosplayer, che potranno vivere appieno l’atmosfera fantasy e ricevere un drink gratuito semplicemente presentandosi in costume. Un modo originale per valorizzare la creatività di chi ama interpretare personaggi fantastici, rendendoli protagonisti di una vera e propria favola dal vivo.

Grande attenzione è riservata anche ai più piccoli, con un ricco programma di laboratori e giochi storici, pensati per far divertire e incuriosire i bambini in un viaggio nel tempo tra passato e immaginazione. Non mancheranno le amatissime bolle di sapone giganti, spettacoli di teatro di strada con illusionisti, letture di tarocchi e rune e performance vocali capaci di incantare grandi e piccini.

Il momento clou sarà sabato 12 luglio dalle 21.30 con il Concerto del Quartetto Gibli, che farà sognare il pubblico sulle note delle colonne sonore più amate dei film di Miyazaki, seguito dallo spettacolo di fuoco e musica dei Duos Ignis, per una serata all’insegna della magia e delle emozioni.

Le cucine resteranno aperte per tutta la durata dell’evento, offrendo ristoro e convivialità. Il Castello Narrante aprirà i battenti sabato 12 luglio dalle ore 16 e domenica 13 luglio dalle ore 11, accogliendo famiglie, appassionati e curiosi in un contesto suggestivo e fiabesco.