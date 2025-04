Domenica della sostenibilità: Borgo Trento dice sì alla mobilità ecologica

Successo per la domenica della sostenibilità in Borgo Trento: l’ok dei cittadini.

Prima domenica della sostenibilità in via IV Novembre: cittadine e cittadini hanno partecipato con entusiasmo alle iniziative promosse da oltre 50 associazioni, attività commerciali e artigianali del quartiere.

La prima edizione della domenica della sostenibilità in Borgo Trento si è quindi rivelata un successo. Via IV Novembre e piazza Vittorio Veneto sono state trasformate in un’isola pedonale, restituendo gli spazi ai cittadini e favorendo una giornata all’insegna della mobilità sostenibile, della cultura e del divertimento.

L’evento ha visto la partecipazione di più di 50 realtà tra associazioni, organizzazioni no-profit e attività del territorio, che hanno animato la giornata con un ricco programma di attività: laboratori didattici e creativi, dj set, degustazioni, tour in bikesharing e a cavallo, danza per bambini, ginnastica per anziani, dancefit, pilates e visite guidate ai villini liberty di Borgo Trento.

Le domeniche della sostenibilità sono nate due anni fa su iniziativa dell’assessorato all’Ambiente per promuovere una mobilità urbana più ecologica e migliorare la qualità dell’aria. L’edizione di Borgo Trento, organizzata in collaborazione con la Circoscrizione 2, ha coinvolto anche il parco di via Cesare Abba e Lungadige Attiraglio, già chiuso al traffico nei giorni festivi.

L’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica, Tommaso Ferrari, ha espresso grande soddisfazione: “Queste giornate stanno diventando sempre più partecipate. L’obiettivo è ripensare gli spazi urbani come luoghi di socialità”.

Anche Elisa Dalle Pezze, presidente della Circoscrizione 2^, ha sottolineato il successo dell’evento: “Le persone hanno potuto vivere via IV Novembre in un modo nuovo, libera dal traffico e finalmente a misura di cittadino”.