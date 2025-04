Santa Lucia e Golosine in festa per la Domenica Sostenibile: strade chiuse e tante attività.

Domenica 27 aprile 2025, i quartieri di Santa Lucia e Golosine saranno protagonisti della “Domenica della Sostenibilità” organizzata dalla 4a Circoscrizione. Dalle 10 alle 18.30, via Tevere e le aree limitrofe si trasformeranno in un grande spazio pedonale animato da quasi 50 associazioni locali che proporranno attività ludiche, sportive e culturali per tutte le età.

L’iniziativa, parte del più ampio progetto comunale per promuovere uno stile di vita più sostenibile e ridurre l’utilizzo dell’auto privata, coinvolgerà famiglie, giovani e anziani, offrendo un’opportunità per riscoprire il piacere di vivere il quartiere in modo lento e partecipativo.

Durante la giornata, i nuovi utenti del servizio comunale di bike sharing Verona Bike potranno usufruire di uno sconto del 30% sull’abbonamento annuale inserendo il codice promozionale Ecosunday, attivo da sabato 26 a lunedì 28 aprile. Le istruzioni per aderire sono disponibili sul sito del Comune di Verona, nella sezione dedicata all’evento.

Le limitazioni al traffico.

Per garantire lo svolgimento sicuro delle attività, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità. Ecco i principali divieti previsti per domenica.