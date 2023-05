Dm apre a Verona: all’Adigeo l’inaugurazione del nuovo punto vendita

Dm a Verona: il negozio sarà inaugurato tra degustazioni e attività per i bambini. Nella sede anche un angolo allattamento per le neo mamme.

Dm sbarca a Verona: giovedì 18 maggio drogerie Markt aprirà le porte del primo punto vendita in viale delle Nazioni 1 all’interno del centro commerciale Adigeo. L’apertura del nuovo negozio creerà 8 nuovi posti di lavoro; i nuovi collaboratori si aggiungeranno alla squadra di oltre 700 collaboratori in Italia.

Per festeggiare l’apertura del nuovo punto vendita, dm ha previsto alcune attività gratuite e speciali offerte: il giorno dell’inaugurazione, con taglio del nastro alle 11, sarà disponibile una degustazione di prodotti dmBio, invece fino al 21 maggio i clienti troveranno nel nuovo punto vendita un balloon artist ed il truccabimbi, oltre a sconti e omaggi.

Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21, con più di 600 marche, di cui 26 sviluppate in house, dedicate al benessere della persona, al food bio, all’infanzia, alla cura della casa e degli animali.

Un nuovo design per lo store veronese.

Nel nuovo store all’Adigeo i clienti troveranno a disposizione anche il terminale per la stampa di foto direttamente da smartphone e il distributore di bio-detersivi alla spina. Il nuovo punto vendita inoltre avrà un nuovo design unico e intuitivo, mentre una novità dedicata alle mamme sarà l’angolo allattamento.

“Ascoltare le esigenze delle persone è da sempre una delle nostre priorità, per questo, viste anche le numerose richieste di apertura in città, abbiamo deciso di sbarcare a Verona. Il nuovo punto vendita aprirà in prossimità del nostro head quarter in Italia, consolidando il nostro interesse per questa regione, dove siamo presenti ad oggi con 5 punti vendita”, afferma Hubert Krabichler, Ceo di dm Italia.