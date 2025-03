Danni da maltempo: oltre due milioni di euro per i comuni colpiti

Protezione civile: oltre due milioni di euro di risarcimento per i comuni colpiti dal maltempo.

Oltre due milioni di euro di risarcimento stanziati per i comuni della provincia di Verona e Vicenza colpiti dal maltempo del 23 e 24 settembre 2024. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha espresso soddisfazione per l’ordinanza della Protezione Civile nazionale, che ha nominato Nicola dell’Acqua, direttore di Veneto Agricoltura, commissario delegato alla gestione dell’emergenza.

I comuni coinvolti sono: San Giovanni Ilarione in provincia di Verona e Arcugnano, Barbarano Mossano, Castegnero, Longare, Nanto e Villaga in provincia di Vicenza.

Ha dichiarato Zaia: “Il 2024 è stato un anno difficile per il Veneto a causa del maltempo, con smottamenti e frane che hanno creato situazioni di pericolo. Nonostante le opere di difesa abbiano mitigato i danni, abbiamo registrato numerose criticità. Ringrazio il Governo e il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, per aver riconosciuto lo stato di emergenza nazionale per gli eventi che hanno colpito i Colli Berici, i Colli Euganei e i Monti Lessini. Con questo stanziamento si potrà procedere al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture, alla gestione delle macerie e al sostegno economico per la popolazione”.

Le misure previste dall’ordinanza.

L’ordinanza della Protezione Civile stabilisce una serie di interventi urgenti: contributi per l’autonoma sistemazione per le famiglie la cui abitazione principale è stata distrutta o sgomberata a causa del maltempo. Misure di sostegno immediato per la ripresa delle attività economiche e produttive. Sospensione dei mutui sugli edifici sgomberati, previa presentazione di un’autocertificazione dei danni subiti.