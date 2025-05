Verona, 34 anni di Festa dei Popoli: il 25 maggio Villa Buri si tinge di mille colori.

Anche quest’anno Verona celebra il dialogo tra culture con la Festa dei Popoli, appuntamento attesissimo che da 34 anni anima la città con una giornata all’insegna dell’incontro, della festa e della valorizzazione delle diversità. L’edizione 2025 si terrà domenica 25 maggio a Villa Buri, con un ricco programma di eventi, spettacoli e cucina da tutto il mondo.

La manifestazione è organizzata dalla Chiesa di Verona attraverso il Centro di Pastorale Immigrati, in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano, il Centro di Pastorale Giovanile, Caritas Diocesana, il Comune di Verona e numerose realtà del territorio: dal Cestim ai Comboniani, dai Focolarini all’associazione Villa Buri. Un lavoro di rete che ha l’obiettivo di offrire un momento di festa e riflessione sull’integrazione culturale, in una città sempre più multiculturale.

I festeggiamenti inizieranno a partire dalle 12.30 con l’apertura degli stand gastronomici sui prati di San Michele, dove sarà possibile gustare piatti tipici di diverse tradizioni. Dalle 14 spazio alle danze, musiche, sfilate e coreografie con le bandiere dei tanti Paesi rappresentati, in uno spettacolo che ogni anno coinvolge circa 5 mila persone.

Per facilitare l’accesso e ridurre il traffico nella zona, gli organizzatori invitano i partecipanti a raggiungere Villa Buri in bicicletta o con i mezzi pubblici. Sarà attivo infatti un servizio gratuito di bus navetta dalle 12 alle 19.30, con partenza da vari punti del quartiere San Michele: via Monte Bianco, via Dolomiti, piazza Madonna di Campagna, via Fedeli, via Monti, via Salieri e via Buri.