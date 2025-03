Lavoratori in ferie forzate, 21 i posti a rischio al call center di Konecta Insurecom

Call center di Konecta Insurecom, sono 21 i lavoratori in ferie forzate.

Sono 21 i posti di lavoro a rischio al call center di Konecta Insurecom. Si è svolto ieri, mercoledì 19 marzo, il tavolo dell’unità di crisi della Regione Veneto per discutere la situazione dei lavoratori di Konecta Insurecom impiegati nella commessa “Tua Assicurazioni” (ex appalto Generali), ora gestita da Allianz Next. La riunione non ha portato a soluzioni concrete per i 21 dipendenti coinvolti, attualmente in ferie forzate dall’11 marzo senza alcuna certezza sul loro futuro occupazionale.

“Dall’11 marzo 21 lavoratrici e lavoratori sono in ferie forzate senza sapere quale sarà il loro futuro – sostengono le organizzazioni sindacali FIRST-CISL FISAC-CGIL UILCA – e questo perché dal passaggio delle attività riguardanti la commessa “Tua Assicurazioni” nessuno degli attori principali, Konecta Insurecom srl, Generali Italia spa, Allianz Next spa vuole assumersi le proprie responsabilità nei confronti di queste lavoratrici/lavoratori. Riteniamo inoltre grave che all’ultimo minuto Generali Italia spa abbia deciso di non presenziare all’incontro convocato in Regione Veneto, evitando così il confronto”.

Le sigle sindacali hanno sollecitato Konecta Insurecom, in qualità di datore di lavoro, a un incontro immediato per individuare soluzioni praticabili per i lavoratori: “Ci preme sottolineare che se questa richiesta non avrà seguito nei prossimi giorni saremmo costretti ad attivare tutte le azioni necessarie per garantire e tutelare i posti di lavoro”.