A Verona le conversazioni in inglese si fanno con nuovi “friends”

Le conversazioni in lingua inglese e francese a Verona si fanno con nuovi “friends”.

Al via a Verona le conversazioni tra “amici”: il centro di Comunità D’Azeglio offre un’opportunità per chi vuole migliorare le proprie conoscenze linguistiche. A partire da oggi lunedì 3 febbraio, iniziano dieci incontri dedicati alla conversazione in inglese e/o in francese, aperti a chiunque desideri fare pratica e socializzare.

Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì, dalle 15.15 alle 16.15, al centro di Comunità D’Azeglio, in Circonvallazione Maroncelli 8/B, Verona. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione La Rete, rientra nelle attività culturali promosse dal centro e rappresenta un’occasione per migliorare le proprie abilità linguistiche in un clima rilassato e conviviale. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 346/4958180.