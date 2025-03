Controlli record sui bus Atv di Verona e provincia: 122 beccati senza biglietto

Controlli a tappeto da parte di Atv e polizia locale sui bus di Verona e provincia: 122 i verbali comminati per mancanza di biglietto.

Controlli a tappeto sui bus Atv in città e in mezza provincia di Verona. La polizia locale, in collaborazione con l’Azienda Trasporti Verona, Atv, ha effettuato nella giornata di giovedì scorso un maxicontrollo in città su 39 autobus urbani ed extraurbani.

“L’operazione è stata organizzata – spiega il comandante della polizia locale, Luigi Altamura – in attuazione delle indicazioni pervenute dal Comitato provinciale ordine pubblico. Si tratta di un servizio di prossimità particolarmente apprezzato dai cittadini e utenti, che giornalmente utilizzano il trasporto pubblico locale e aspirano a spostamenti in sicurezza. Sono state monitorate le zone di piazzale XXV Aprile, piazza Bra e corso Castelvecchio. Sono stati effettuati controlli a tappeto su decine di giovani, grazie alle telecamere di videosorveglianza a bordo dei mezzi Atv. E a quelle cittadine gestite dalla Centrale operativa di lungadige Galtarossa. I controlli proseguiranno sulle linee dove sono stati segnalati episodi di bullismo e spaccio, oltre che in piazzale XXV Aprile”.

Venti unità, tra ufficiali, agenti del Reparto Territoriale, verificatori di Atv e operatori delle agenzie di vigilanza privata Csa e Civis, hanno controllato a tappeto 1.070 passeggeri. Un numero record. Comminati 122 verbali per il mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 24 pagati immediatamente per un importo di 1.240 euro. Sono state controllate le linee 144-138-139-110-51-61-21-23-24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo. E’ stato individuato un ragazzo in possesso di sostanza stupefacente, tipo hashish, che sarà segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore.