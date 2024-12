Controlli rafforzati anche a Verona dopo la strage di Magdeburgo

Allerta sicurezza e controlli rafforzati nei luoghi sensibili anche a Verona dopo la strage di Magdeburgo.

A pochi giorni dall’attacco nella città tedesca di Magdeburgo, dove un’auto lanciata tra la folla del mercatino di Natale ha causato 5 morti e oltre 200 feriti, sale anche a Verona il livello di attenzione sui luoghi sensibili.

Il prefetto Demetrio Martino ha convocato una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per rispondere alla circolare della polizia che chiedeva l’”immediato rafforzamento” delle aree “maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale“.

Lo stesso prefetto Martino ha disposto il potenziamento dei servizi di vigilanza del territorio nella città scaligera. Ad essere rafforzati sono in particolare i mercatini di Natale di via Pallone, e le fiere natalizie che ospitano eventi di intrattenimento o di carattere religioso. Particolare attenzione verrà riservata anche alla serata di fine anno, con gli eventi di San Silvestro organizzati in piazza Bra.