Verona, 500mila euro per aiutare le famiglie fragili

Verona tende la mano alle famiglie fragili anche se le “risorse sono ancora insufficienti”: chi riceverà l’aiuto.

Un aiuto, anche se “ancora non sufficiente”, sta arrivando per molte famiglie in difficoltà economica di Verona. Il Comune ha infatti aderito a un progetto regionale da oltre 500 mila euro pensato per sostenere le famiglie più fragili. A beneficiare del contributo saranno 36 Comuni appartenenti ai distretti 1 e 2 dell’Ulss 9 Scaligera, riuniti nell’Ambito Territoriale Sociale AtsVen_20.

Il totale dei fondi stanziati dalla Regione Veneto è di 592.074 euro, che saranno distribuiti tra i Comuni partecipanti. Ma, come sottolinea l’assessora alle Politiche Sociali Luisa Ceni, si tratta di risorse importanti ma “ancora troppo limitate”: “È una concreta risposta a tante famiglie in difficoltà – ha detto – ma purtroppo non basta. L’anno scorso le risorse non sono state sufficienti a coprire tutte le richieste, e anche quest’anno lo stanziamento è rimasto invariato nonostante le segnalazioni alla Regione”.

Chi può ricevere il contributo.

I fondi saranno destinati a tre tipologie di famiglie fragili, tutte con Isee inferiore a 20 mila euro. Famiglie con figli minori rimasti orfani di uno o entrambi i genitori: riceveranno 1.000 euro. Famiglie monoparentali (cioè con un solo genitore) o con genitori separati o divorziati in difficoltà economica: anche in questo caso è previsto un contributo di 1.000 euro. Famiglie numerose: con parto trigemellare, il contributo sarà di 900 euro per ogni figlio. Con quattro o più figli, di cui almeno uno minorenne, è previsto un aiuto di 125 euro per ciascun figlio minorenne.