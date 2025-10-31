Commemorazione caduti di guerra: cerimonia solenne al cimitero monumentale di Verona.
Verona onora la memoria dei suoi caduti di guerra con una cerimonia, domenica 2 novembre al Sacrario militare del cimitero monumentale. L’evento, organizzato per rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato la vita per la Patria, seguirà un programma.
Ore 9.45. Schieramento del picchetto d’onore e posizionamento delle autorità civili e militari.
Ore 10. La deposizione delle corone di alloro ai piedi del Sacrario.
Ore 10.10. Un momento dedicato alla preghiera in ricordo dei defunti.
Al termine della cerimonia principale, le autorità cittadine si dirigeranno verso il Cimitero Austroungarico, dove è prevista la deposizione di corone in segno di rispetto, in una cerimonia che vedrà la partecipazione del Console Ungherese.
Per consentire la partecipazione e la visita, il Sacrario Militare del Cimitero Monumentale rimarrà aperto al pubblico per tutta la mattinata, dalle ore 9 alle ore 13.