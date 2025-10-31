Contributi per i giovani di Verona: 100 Euro per sport e cultura

Cassa Rurale Vallagarina in aiuto alle famiglie: 100 euro di contributi per i giovani veronesi.

Sport, cultura e musica: Cassa Rurale Vallagarina eroga un contributo da 100 euro per i giovani veronesi tra i 6 e i 17 anni. L’iniziativa “Con te, per le tue passioni” mette a disposizione 300 mila euro, destinati a tremila beneficiari. L’obiettivo è supportare le famiglie nei costi delle attività extracurricolari.

L’istituto di credito cooperativo, che pur avendo sede ad Ala (Tn) gestisce nove filiali nella provincia di Verona, ha lanciato l’iniziativa per supportare le nuove generazioni nello svolgimento di attività sportive, culturali e musicali, che sono cruciali per il benessere e lo sviluppo di competenze trasversali.

Chi può beneficiare del contributo a Verona.

Il progetto prevede l’erogazione di un contributo spese del valore di 100 Euro. I potenziali beneficiari sono bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni.

Il fondo è destinato ai residenti che frequentano attività annuali presso associazioni e cooperative nel territorio servito dalla Cassa Rurale Vallagarina. Per la provincia di Verona, questo territorio include un’ampia area.

La città di Verona.

Lessinia: Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Roverè Veronese, Velo Veronese e Sant’Anna d’Alfaedo.

Valpantena: Grezzana.

Valpolicella: San Pietro Cariano.

Val d’Adige: Brentino Belluno, Dolcè e Caprino Veronese.

Baldo: San Zeno di Montagna.

Come accedere al contributo.

Il Consiglio di Amministrazione ha stanziato un budget complessivo di 300 mila euro, prevedendo di raggiungere tremila potenziali beneficiari. Per accedere al contributo, oltre ai requisiti di età e territorialità, è necessario che il bambino o ragazzo sia titolare di un libretto a risparmio o di un conto corrente presso l’Istituto.

Le richieste per il contributo possono essere inoltrate dal 1° novembre al 31 dicembre 2025 attraverso il sito web ufficiale della Cassa Rurale Vallagarina.