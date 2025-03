Il comune di Verona offre posti di lavoro anche a disoccupati over 50

Opportunità di lavoro per disoccupati: Verona strizza l’occhio anche agli over 50.

Sono aperte le candidature per il progetto “Lavori di Pubblica Utilità 2025”, che offre 28 posti di lavoro temporaneo a persone disoccupate da oltre 12 mesi o in condizioni di svantaggio. L’iniziativa è promossa dal Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona e finanziata al 70% dalla Regione Veneto.

Di cosa si tratta.

Il progetto prevede un’esperienza lavorativa di sei mesi con un contratto a tempo determinato in una cooperativa sociale. L’impegno settimanale sarà di 20 ore e le mansioni riguarderanno attività di sorveglianza, segreteria e gestione del magazzino all’interno di uffici e servizi comunali.

Requisiti per partecipare

Possono presentare domanda le persone che sono disoccupate da più di 12 mesi. Hanno più di 30 anni. Sono residenti o domiciliate nel Comune di Verona. Sono iscritte al Centro per l’Impiego. Non percepiscono ammortizzatori sociali o trattamenti pensionistici.

Possono partecipare anche persone con disabilità (legge 68/1999), persone svantaggiate (legge 381/1991) e soggetti seguiti dai Servizi Sociali del Comune, indipendentemente dalla durata della disoccupazione.

Presentazione della domanda.

Le candidature sono aperte dal 26 marzo al 16 aprile 2025. La domanda può essere presentata presso il Servizio Politiche del Lavoro del Comune di Verona, in via Macello 5 (ingresso anche da via Ponte Aleardi 15), dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio ai numeri 045/8078782 – 8770 o scrivere alla mail lavoro@comune.verona.it. Dettagli sul bando sono disponibili anche sul portale del Comune di Verona nella sezione Politiche del Lavoro.

Un’occasione per rientrare nel mondo del lavoro.

L’assessore al Lavoro Michele Bertucco ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per supportare le persone che, per età, titolo di studio o mancanza di competenze specifiche, incontrano difficoltà a trovare un’occupazione.

La prima edizione del progetto, conclusa nel 2023, ha dato risultati positivi sia per i partecipanti sia per gli uffici comunali che hanno beneficiato del loro contributo.

I 28 candidati selezionati seguiranno anche un percorso di orientamento e accompagnamento di 18 ore per sviluppare competenze utili all’inserimento lavorativo.

Priorità agli over 50.

Nella selezione verrà data priorità a persone over 50, genitori soli con figli minori o non autosufficienti a carico, persone in carico ai Servizi Sociali e a chi ha un Isee inferiore ai 20 mila euro.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Solco Verona, capofila dell’iniziativa, e altre cooperative sociali del territorio.