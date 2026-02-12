Corso di Clown-terapia all’Università del Sorriso di Verona: al via la formazione per nuovi volontari.

La terapia del sorriso cerca nuovi “dottori”: al via il corso per clown all’Università del Sorriso di Verona per formare nuovi volontari. Il naso rosso come strumento di cura e l’empatia come medicina: a Verona torna il percorso formativo giunto alla sua nona edizione e dedicato a chi vuole trasformare un gesto di allegria in un supporto concreto per le persone fragili. Promosso dall’associazione Il Sorriso Arriva Subito Odv, il nuovo corso per aspiranti “clown in corsia” è stato presentato mercoledì 11 febbraio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, alla presenza delle autorità locali e provinciali.

Un percorso professionale per operatori della gioia.

Non basta una parrucca colorata per fare la differenza in un reparto ospedaliero. Il corso, che prenderà il via il 20 febbraio a Casa Novarini (San Giovanni Lupatoto), prevede 19 incontri serali fino al 10 luglio. Si tratta di un percorso strutturato e a numero chiuso, aperto a tutti i maggiorenni, che alterna teoria e pratica.

Il programma formativo si avvale di un team multidisciplinare d’eccellenza.

Medici e psicologi: per fornire le basi cliniche e relazionali necessarie a interagire con i pazienti.

Formatori specializzati: esperti in clown-terapia che guideranno i partecipanti attraverso laboratori ed esercitazioni pratiche.

Un presidio di umanità negli ospedali scaligeri.

L’associazione Il Sorriso Arriva Subito è una realtà consolidata del territorio. Da anni i suoi volontari portano sollievo nei reparti degli ospedali di Borgo Trento, Villafranca e Legnago, oltre che in numerose case di riposo della provincia veronese.

L’importanza dell’iniziativa è testimoniata dal vasto supporto istituzionale: il progetto ha ottenuto il patrocinio della Provincia, della Città di Verona e di altri 24 Comuni scaligeri, a conferma di quanto la clown-terapia sia ormai riconosciuta come una componente fondamentale del benessere del paziente.

Come partecipare.

Per chi sente la vocazione di “portare il sorriso dove c’è la fragilità”, le iscrizioni sono aperte. Essendo un corso a numero chiuso per garantire la massima qualità formativa, gli interessati possono richiedere informazioni scrivendo qui.