Coldiretti Verona porta a Cortina il risotto al radicchio “poetico”

Verona, vetrina olimpica: Coldiretti porta a Cortina il risotto al radicchio e Monte Veronese.

Coldiretti Verona a Casa Veneto: a Cortina il Made in Italy parla veronese attraverso il risotto al radicchio e Monte Veronese. L’appuntamento è mercoledì 11 febbraio alle ore 11.30. Alla Ciasa de ra Regoles, la delegazione veronese guidata dal presidente Alex Vantini e dal direttore Massimo Albano presenterà un programma che va oltre la semplice degustazione. Il patrimonio enogastronomico, che include icone come i vini del territorio, il Riso Vialone Nano di Isola della Scala e l’olio, sarà il protagonista di un racconto corale.

A dare voce a queste eccellenze sarà una performance teatrale originale: un “epillio” (piccolo poema epico) scritto dall’autore Andrea De Manincor. Nell’opera, il fiume Adige viene antropomorfizzato per narrare il suo scorrere attraverso le terre veronesi, dialogando con i “personaggi” del Vino, dell’Olio e del Riso. L’interpretazione sarà affidata all’attore Solimano Pontarollo, accompagnato dalle note della fisarmonica di Daniele Marconi, allevatore di Sant’Anna d’Alfaedo.

I sapori della tradizione in “Baita”

La festa proseguirà nel pomeriggio a Zuel di Sopra, alla “Baita Coldiretti”. Qui, la tradizione rurale veronese prenderà forma grazie ai cuochi contadini Umberto Oliani e Sebastiano Poli. Il piatto forte della giornata, un risotto preparato con Radicchio Veronese e formaggio Monte Veronese, eccellenze che rappresenteranno il territorio davanti a una platea internazionale di turisti, atleti e giornalisti.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto di grande salute per l’agricoltura veneta: secondo i dati di Veneto Agricoltura, il comparto ha registrato una crescita del +7,1%, raggiungendo una produzione lorda stimata di 8,8 miliardi di euro.