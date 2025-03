A Verona e provincia domani sera si va al cinema con 4 euro: ecco dove e il programma.

Da domani martedì 4 marzo riparte in Veneto, a Verona e provincia, la rassegna che porta al cinema, film di qualità al costo di 4 euro. L’iniziativa, promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con Fice Tre Venezie e Agis Triveneto, si svilupperà nei mesi di marzo, maggio e novembre. L’obiettivo e dare spazio a opere cinematografiche spesso accantonate, perché considerate troppo di nicchia.

Le proiezioni della prima settimana.

A Verona il multisala Rivoli inaugura la rassegna con il film “L’abbaglio” (Italia, 2025) di Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra e Picone, in programma alle 17 e 21:30.

In provincia: Multisala Cinergia di Legnago: propone “Fatti vedere” (Italia, 2025) di Tiziano Russo con spettacoli alle 17, 19:45 e 21:50. Una commedia alla “Mrs Doubtfire”, con Asia Argento e Matilde Gioli.

Multisala Cristallo di San Bonifacio: porta sullo schermo il film internazionale “We live in time – Tutto il tempo che abbiamo” (Gran Bretagna, Francia, 2024) di John Crowley, alle 19:30 e 21:30.

Focus sul cinema veneto.

Quest’anno, un’attenzione particolare sarà riservata alle produzioni legate al Veneto, sia per la provenienza di registi e attori, sia per le ambientazioni regionali. Un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale locale.

Dove trovare il programma.

L’elenco aggiornato dei film in rassegna è consultabile su www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie.