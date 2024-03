Ciclismo a Verona, appuntamento con la Coppa Veneto Cycling

Ciclismo a Verona: Coppa Veneto Cycling si fa in quattro, ecco le date e come iscriversi.

Coppa Veneto Cycling fa poker d’assi: quattro gare di ciclismo, di cui tre in partenza da Verona e una da Belluno, a partire dal 24 marzo. Quattro prestigiose Granfondo Venete daranno vita a questa imperdibile competizione. La nuova unione si propone di premiare le società più attive e gli atleti più performanti che si cimenteranno nel circuito di Granfondo venete. Per partecipare, è sufficiente registrarsi sul sito Veneto in Bici, che ospita ben 12 eventi veneti sia su strada che in mountain bike. Ecco le date e i luoghi di partenza delle quattro gare della Coppa Veneto Cycling.

Le date e le partenze.

24 marzo 2024 – GF Garda Cycling a Garda (VR)

01 maggio 2024 – GF Avesani a Verona

16 giugno 2024 – Sportfull Dolomiti Race a Feltre (BL)

22 settembre 2024 – Strade Bianche del Garda Race a Bardolino (VR)