Chiusura anticipata per l’Arena: tutte le variazioni orarie di maggio

Sabato 10 maggio chiusura anticipata dell’Arena di Verona per consentire lo spettacolo “Il cielo è di tutti”.

Nella giornata di oggi, sabato 10 maggio, è prevista la chiusura anticipata dell’anfiteatro Arena alle 14 per consentire lo svolgimento dello spettacolo nel calendario di Fondazione Arena. In programma, infatti, “Il cielo è di tutti”, dove protagonisti saranno 800 bambini provenienti da tutta Italia, uniti in un coro collettivo per cantare la gioia dell’infanzia e il futuro attraverso le canzoni dello Zecchino d’Oro.



Le altre chiusure anticipate per il mese di maggio, alle ore 15 con ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario indicato, sono previste nelle seguenti giornate: martedì 13, giovedì 15, venerdì 16, sabato 17, domenica 18, mercoledì 21 e giovedì 22 maggio.