Cervo investito e ucciso sulle colline di Verona: “Fate attenzione”

Sono sempre di più gli incidenti con animali selvatici: un cervo è stato investito e ucciso via Trezzolano, sulle colline di Verona.

Ennesimo incidente stradale, ieri sera, sulle strade collinari di Verona, in via Trezzolano, tra una autovettura e un cervo, rimasto poi ucciso dall’investimento.

Una Citroen C4 Picasso stava percorrendo la strada provinciale, quando all’improvviso l’animale ha attraversato la carreggiata, finendo a bordo strada. L’automobilista a bordo del veicolo, un 23enne, è riuscito a mantenere il controllo del mezzo e a non riportare ferite.

Con l’accorciamento della luce solare, già nel tardo pomeriggio, gli animali selvatici si muovono lungo le colline e i rischi aumentano tra la Valpantena e la zona sopra Montorio. Da inizio anno sono ben 18 gli incidenti rilevati dalla polizia locale, che vedono il coinvolgimento di animali selvatici tra cui cinghiali, daini e cervi.

Molti di più i casi di mancata chiamata delle forze dell’ordine, con decesso di animali, tra cui anche cani e gatti.

Cosa dice il codice della strada.

Occorre ricordare che l’art. 189 del codice della strada prevede che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 421 a euro 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 337“.