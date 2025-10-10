Paura a Isola Rizza, dove un ladro ha tentato di introdursi in una casa di notte: ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Momenti di paura in contrada Merle, a pochi chilometri dal centro di Isola Rizza, dove un uomo con il volto coperto ha cercato di introdursi in un’abitazione mentre i proprietari dormivano. L’episodio è avvenuto attorno alle quattro del mattino: l’intruso, dopo essere entrato nel cortile, ha tentato di forzare la porta di casa, ma è stato messo in fuga dall’accensione automatica delle luci esterne.

La giovane coppia, che ha scoperto tutto solo al mattino rivedendo le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, ha deciso di diffondere il video sui social per mettere in guardia i vicini. Nessuna denuncia è stata presentata, poiché il ladro non è riuscito a entrare, ma la paura nella zona, già bersaglio in passato di simili episodi, resta alta.