Centro federale Castagnetti, prorogata la gestione alla Federazione nuoto

Prorogata fino al 30 settembre prossimo la gestione alla Federazione italiana nuoto del Centro federale Castagnetti.

Centro federale Alberto Castagnetti di Verona, prorogata fino al 30 settembre prossimo la gestione alla Federazione italiana nuoto. La decisione si è resa necessaria per completare l’analisi tecnica congiunta Comune – Fin in vista dei lavori di adeguamento per i quali la Giunta ha stanziato un milione di euro ancora lo scorso dicembre.

La Giunta, su proposta del Sindaco Tommasi, assessore allo Sport, ha quindi prorogato di sei mesi la titolarità della gestione alla Fin (Federazione Italiana Nuoto) con nuova scadenza prevista al 30 settembre prossimo.

Una ulteriore proroga tecnica gestionale si è resa necessaria per il completamento dell’analisi tecnica congiunta sulla situazione complessiva dell’impianto natatorio e per individuare gli interventi di riqualificazione da programmare e definire nell’accordo tra Fin e Comune.

La Giunta ancora lo scorso dicembre 2024 ha stanziato un milione di euro nel piano triennale dei lavori pubblici 2025-2027 per l’adeguamento normativo e strutturale della piscina comunale Conti di via Galliano. I tecnici Comunali stanno lavorando con quelli della Fin in merito agli interventi da realizzare sull’impianto da inserire nel futuro provvedimento di affidamento della gestione.