Riqualificazione del Castagnetti: il comune partecipa al bando regionale 

Centro nuoto Castagnetti: il comune di Verona partecipa al bando regionale per la riqualificazione.

Per i lavori di adeguamento normativo e riqualificazione del centro natatorio Castagnetti in viale Galliano il comune di Verona parteciperà al bando regionale. Questo prevede la possibilità di ricevere un finanziamento di massimo 500 mila euro. La giunta ha approvato gli elaborati tecnici richiesti per partecipare al bando, tra i quali il quadro esigenziale per la programmazione triennale con l’inserimento di opere per 1 milione di euro.

Gli interventi previsti al Centro di nuoto federale riguardano adeguamenti normativi, opere di riqualificazione, il rifacimento della copertura, la sistemazione della strada interna, lavori per la sistemazione della palestra, interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per la sicurezza degli spazi interni.