Verona palcoscenico a cielo aperto, cerca giovani attori per Giulietta e Romeo

Ciak si gira: Verona cerca i nuovi Romeo e Giulietta, al via il casting per giovani attori.

Casa Shakespeare ha lanciato una opportunità per gli studenti delle scuole superiori della città: il casting per lo spettacolo itinerante “Giulietta e Romeo RE Life”. Un modo divertente per interagire con il mondo Shakespeariano grazie a 16 scene girate in 5 giorni, dove il dramma di Romeo e Giulietta si consumerà tra le vie e le piazze che ne hanno fatto la leggenda.

I provini.

I provini saranno il 23 aprile, dalle 14:30 alle 18:30, al Teatro Satiro Off. Per iscriversi, cliccare qui. Ai candidati è consigliato portare un breve monologo, una poesia o un testo narrativo da interpretare. Inoltre, per gli studenti, questa esperienza potrà essere riconosciuta come parte del Pcto (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Chi può partecipare?

Il casting è aperto a studenti delle scuole superiori di Verona. Giovani con una conoscenza di base della storia di Romeo e Giulietta. Ragazzi con esperienza teatrale, anche a livello scolastico. Partecipanti disponibili per le prove e le date dello spettacolo.

Il progetto.

Lo spettacolo rientra nel Juliet Summer Fest, festival che dal 2016 celebra Verona come centro della cultura shakespeariana, che offre rappresentazioni e performance nei luoghi più iconici della città.