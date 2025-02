Chi è la cantante veronese finalista del Concorso nazionale per talenti del jazz.

La giovane cantante jazz Chiara Orlandi, veronese originaria di Soave e residente a Helsinki, è finalista della sezione Cantanti del Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi” per i Nuovi Talenti del Jazz Italiano. Sabato 15 febbraio alle 21:30, salirà sul palco del Milestone Live Club di Piacenza per contendersi il primo premio della competizione.

Chiara, 24 anni, si distingue per la sua voce raffinata e la sua capacità interpretativa, qualità che le hanno permesso di emergere tra numerose candidature provenienti da tutta Italia. Ad accompagnarla ci sarà il trio Bettinardi, composto da Giovanni Guerretti al pianoforte, Alex Carreri al contrabbasso e Luca Mezzadri alla batteria. Durante la serata eseguirà tre brani, tra cui almeno uno standard della tradizione jazzistica.

Una giuria di esperti valuterà le esibizioni e assegnerà due premi in denaro: 1.200 euro e un ingaggio al Piacenza Jazz Fest 2026 per chi vince e 600 euro per il secondo. Inoltre, il pubblico potrà votare il cantante preferito che così riceverà un riconoscimento speciale.