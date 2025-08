Farmacie di Verona in prima linea contro il cancro: parte la campagna sull’importanza dell’attività fisica.

L’attività fisica come strumento concreto per ridurre il rischio di cancro: è questo il messaggio, anche delle farmacie di Verona, al centro della nuova campagna di sensibilizzazione “Insieme per la prevenzione”, promossa da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) in collaborazione con Federfarma.

A partire da agosto, le farmacie italiane diventano presidio informativo attivo nella lotta ai tumori, grazie a materiale divulgativo che illustra come muoversi regolarmente possa aiutare a prevenire forme tumorali come colon-retto, seno, utero, e – secondo recenti studi – anche endometrio, polmone e prostata.

Il focus della campagna è proprio il tema: “L’esercizio fisico ci protegge dai tumori”. In farmacia, attraverso locandine e opuscoli, i cittadini troveranno indicazioni su quali attività praticare in base all’età, come integrarle nella routine quotidiana e perché interrompere i lunghi periodi di inattività può fare la differenza per la salute a lungo termine.

Movimento su misura per ogni età.

Le linee guida diffuse da AIRC.

Bambini e adolescenti dovrebbero svolgere almeno un’ora al giorno di attività fisica moderata o intensa.

dovrebbero svolgere almeno di attività fisica moderata o intensa. Adulti tra i 150 e 300 minuti a settimana di attività moderata (o tra 75 e 150 minuti intensa), integrando esercizi di rafforzamento muscolare .

tra i di attività moderata (o tra 75 e 150 minuti intensa), integrando . Over 65, oltre alle indicazioni degli adulti, dovrebbero aggiungere esercizi specifici per l’equilibrio, al fine di prevenire cadute e mantenere l’autonomia.

L’esercizio fisico, sottolineano gli esperti, non solo migliora il tono muscolare e il metabolismo, ma stimola il sistema immunitario, regola gli ormoni e mantiene sotto controllo il peso, tutti fattori direttamente collegati alla prevenzione oncologica.

L’impegno delle farmacie.

“Aderendo al progetto, le farmacie esprimono la propria responsabilità sociale con azioni concrete -, ha dichiarato Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona -. La presenza capillare delle farmacie permette di raggiungere e informare moltissime persone. È importante anche il forte messaggio indirizzato ai genitori, in un’epoca in cui il sovrappeso infantile è in preoccupante aumento: sapere che i bambini dovrebbero fare almeno 7 ore di attività fisica a settimana è un’informazione educativa fondamentale”.

Anche pochi minuti contano.

A sottolineare l’importanza di interrompere la sedentarietà, anche nei momenti di svago, è Gianmarco Padovani, vicepresidente di Federfarma Verona: “Restare fermi per ore davanti al computer o alla TV è un comportamento sottovalutato ma dannoso. Alzarsi ogni tanto per eseguire semplici esercizi di stretching, come rotazioni del collo o piegamenti delle gambe, porta benefici immediati, ma soprattutto a lungo termine, anche per la salute oculare“.