Il Comune di Verona approva la prima tranche dell’avanzo 2024: interventi per 12 milioni in arrivo.

Grazie al via libera dal Consiglio Comunale, Verona investe 12 milioni di avanzo per interventi: nuove scuole, impianti sportivi teatri e monumenti storici riqualificati. Con 21 voti favorevoli e 9 contrari, è stata approvata la prima tranche dell’avanzo 2024, pari appunto, a circa 12 milioni di euro. I cantieri partiranno nel 2025.

Scuole e piscine in prima fila.

Tra i progetti più attesi c’è la riqualificazione dell’ex scuola elementare di Poiano (1,4 milioni di euro) e un milione di euro per rendere più moderna e sicura la piscina Castagnetti. Interventi importanti anche sugli impianti sportivi di via Colombo, via Galliano e via Belluzzo. In totale, quasi 4 milioni saranno destinati a edilizia e strutture sportive.

Arte, storia e cultura sotto i riflettori.

Non solo sport. Una parte consistente dei fondi andrà a proteggere e valorizzare il patrimonio culturale: oltre 700 mila euro per l’Arena di Verona, 250 mila per il Teatro Romano, più di un milione per Palazzo Bocca Trezza. Previsti anche restauri alle Mura Magistrali, ai Forti, al Portale dell’ex gasometro e alla passerella del Museo di Castelvecchio.

Gran Guardia, Arsenale e musei: si cambia volto.

Fra gli interventi più simbolici: 450 mila euro per nuovi serramenti nel loggiato della Gran Guardia e 300 mila euro per continuare la bonifica del Parco dell’Arsenale. I Musei civici riceveranno 255 mila euro per manutenzioni straordinarie.

Transizione digitale e mobilità.

Non mancano risorse per la digitalizzazione (450 mila euro per nuove attrezzature informatiche) e per dotare il Comune di nuovi automezzi e arredi (400 mila euro). Tra le spese previste anche la demolizione del teatro a Borgo Nuovo e lavori di messa in sicurezza di immobili comunali.

Dibattito in aula e sguardo al futuro.

Durante la seduta non sono mancati momenti di confronto: l’assessore Tommaso Ferrari ha confermato che è in programma la manutenzione straordinaria del campo sosta in zona Stadio, con un investimento di 230 mila euro. Numerosi anche gli interventi dei consiglieri su temi di attualità: rifiuti, gradimento del Sindaco, memoria di Helene De Franchis, ingresso ferroviario a Nord e diritti delle donne.

L’assessore al Bilancio Michele Bertucco rassicura: “Questo è solo il primo passo. Entro luglio approveremo una seconda delibera per investire ulteriori risorse in opere attese da tempo dai cittadini.