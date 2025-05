A Verona è tutto pronto per la caccia al tesoro “naturale”

Giornata dei Colli Veneti a Verona: inizia la caccia al tesoro “naturale” per giovani esploratori.

A Verona due pomeriggi tra boschi, castelli e laboratori creativi per riscoprire le colline veronesi con la “Caccia al Tesoro… Naturale”. Torna anche quest’anno l’iniziativa promossa dalla Circoscrizione 8 nell’ambito della Giornata Regionale per i Colli Veneti 2025, giunta alla sua quinta edizione.

L’appuntamento è per sabato 10 maggio a Santa Maria in Stelle (via Pantheon 12) e sabato 17 maggio al Castello di Montorio (via Castel Montorio 10), dalle 15 alle 18. Due laboratori gratuiti, aperti alle famiglie, che uniscono gioco, scoperta e creatività.

I partecipanti saranno coinvolti in una passeggiata naturalistica tra sentieri, prati e boschi alla ricerca di tracce e reperti del mondo naturale. Un’esperienza sensoriale pensata per bambini e bambine dai 3 ai 12 anni, che potranno poi trasformare quanto osservato in creazioni artistiche durante un laboratorio manuale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la cooperativa Biosphaera, attiva nella divulgazione scientifica e ambientale, con l’obiettivo di promuovere un approccio consapevole e sostenibile al territorio.