Maxi controlli della polizia locale di Verona sui bus Atv e alla fermata dei Flixbus: droga sequestrata e oltre cento verbali.

I bus delle linee Atv e i Flixbus in arrivo in città sono finiti nel mirino dei maxi controlli eseguiti dalla polizia locale di Verona. Gli agenti, in collaborazione con Atv, hanno effettuato nella giornata di giovedì una serie di maxi controlli in città su 43 autobus urbani ed extraurbani, mentre nella mattinata di oggi, venerdì 18, sono stati controllati i Flixbus.

Venti tra ufficiali, agenti del Reparto Territoriale, verificatori Atv e operatori delle agenzie di vigilanza privata Csa e Civis, ieri hanno controllato a tappeto ben 995 passeggeri, un numero record, comminando 131 verbali per il mancato possesso del titolo di viaggio, di cui 49 pagati immediatamente per un importo di 1.510 euro. Sono state controllate le linee 144-138-139-110-51-61-21-23-24, sia in entrata che in uscita dal capoluogo. Individuati quattro ragazzi con sostanza stupefacente, tipo hashish, assuntori, che saranno segnalati alla Prefettura.

Monitorate le zone di piazzale XXV aprile, piazza Bra e corso Castelvecchio e la zona dello Stadio. Controlli a tappeto su decine di giovani, grazie alle telecamere di videosorveglianza a bordo dei mezzi Atv e a quelle cittadine gestite dalla centrale operativa di lungadige Galtarossa. I controlli proseguiranno sulle linee dove sono stati segnalati episodi di bullismo e spaccio, oltre che in piazzale XXV Aprile.

Controllati anche i passeggeri dei Flixbus.

Questa mattina le unità cinofile con il Reparto Motorizzato hanno monitorato anche l’area di fermata dei bus internazionali e nazionali Flixbus. Controllando una decina di persone, e sequestrando altra sostanza stupefacente. I controlli sono stati potenziati anche per prevenire i furti di valigie, fenomeno che avviene nel momento delle fermate intermedie. I servizi sono stati particolarmente apprezzati da molti turisti e clienti dei bus, affollati per le festività pasquali.

“Impegno importante della polizia locale a tutela dei cittadini e secondo le indicazioni del Comitato provinciale di ordine pubblico presieduto dal prefetto – afferma l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi-. Gli interventi danno concrete risposte alle richieste di intervento presentate dai gestori del trasporto Flixbus e Atv”.