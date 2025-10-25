Migliaia di veronesi in fila nei quartieri per i bulbi di giacinto

Migliaia di veronesi in fila nelle diverse Circoscrizioni per “Bulbetto o scherzetto”: la città fiorisce con i bulbi di giacinto.

Grande successo per l’edizione 2025 di “Bulbetto o scherzetto”, l’iniziativa promossa dall’assessorato al Decentramento del Comune di Verona che, anche quest’anno, ha richiamato migliaia di cittadini nei punti di distribuzione allestiti dei bulbi di giacinto in tutte le circoscrizioni della città.



Fin dalle prime ore del mattino, lunghe file si sono formate davanti ai gazebo per ritirare gratuitamente i bulbi di giacinto, protagonisti di questa terza edizione.

“È il terzo anno che realizziamo questa iniziativa, ormai diventata un appuntamento storico per Verona – spiega l’assessore al Decentramento Federico Benini –. ‘Bulbetto o scherzetto’ è allo stesso tempo un momento divertente ed educativo: permette alle famiglie e ai bambini di entrare in contatto con la natura, di prendersi cura del verde e dell’ambiente. Seminare e poi vedere crescere i bulbi aiuta a sviluppare consapevolezza e sensibilità verso la natura e il paesaggio urbano, temi su cui come amministrazione stiamo già facendo moltissimo”.





