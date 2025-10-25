Controlli delle forze dell’ordine in Borgo Venezia: 184 persone identificate, un 42enne arrestato per spaccio di cocaina.

Nella tarda serata di ieri, venerdì 24, la polizia di Stato e i carabinieri, con il supporto della polizia locale, hanno svolto un’operazione congiunta ad “Alto Impatto” nel quartiere di Borgo Venezia, a Verona. L’intervento rientra nel piano di controllo del territorio definito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed è finalizzato a contrastare attività illecite nelle zone considerate più sensibili della città.

Nel corso dei controlli, che hanno coinvolto le pattuglie delle Volanti e del Reparto prevenzione crimine “Veneto” insieme ai militari dell’Arma, sono state identificate complessivamente 184 persone e sottoposti a verifica 27 veicoli.

Arrestato per spaccio.

Durante le attività, intorno alle 4 del mattino, gli agenti hanno fermato un’auto in corso Venezia. Il conducente, un cittadino ghanese di 42 anni con precedenti per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio, ha tentato inizialmente di fornire false generalità e ha dichiarato di non essere in possesso della patente di guida. La perquisizione ha poi permesso di rinvenire 22,65 grammi di cocaina e denaro contante in banconote di diverso taglio e provenienza.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per falsa attestazione sulla propria identità. Nei suoi confronti è stata inoltre contestata la violazione amministrativa per guida senza patente, con conseguente fermo del veicolo. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la Stazione Carabinieri di Sant’Anna d’Alfaedo.