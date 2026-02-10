Il “Google Maps” delle corsie: a Verona arriva l’app per non perdersi in ospedale.

Borgo Trento, addio labirinto: arriva l’app che ti guida fino alla porta dell’ambulatorio e non perdersi dentro l’ospedale. È stata presentata in anteprima oggi, 10 febbraio, MyAouiVerona, la nuova applicazione progettata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Aoui) per trasformare lo smartphone in un navigatore indoor.

Come funziona: il Gps dove il segnale non arriva.

Negli ospedali moderni, gli adeguamenti antisismici rendono spesso le mura impermeabili ai segnali Gps tradizionali. Per ovviare a questo problema, sono stati installati capillarmente dei piccoli ripetitori bluetooth, chiamati iBeacon. Questi dispositivi, alimentati a batteria e a bassa manutenzione, dialogano con il telefono e consentono una geolocalizzazione precisa anche al chiuso.

L’app, compatibile con sistemi Android e iOS, sarà pienamente operativa entro un mese a Borgo Trento, per poi essere estesa nel mese successivo anche al policlinico di Borgo Roma.

Un ospedale per tutti: accessibilità e inclusione.

Il punto di forza di MyAouiVerona è l’attenzione all’inclusività. Lo strumento non si limita a mostrare una mappa. Ecco cosa offre.

Navigazione vocale: comandi e feedback audio pensati specificamente per pazienti ciechi e ipovedenti, ottenendo il patrocinio dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Percorsi su misura: l'app segnala tragitti privi di barriere architettoniche, ideali per chi si sposta in sedia a rotelle o ha difficoltà motorie.

Punti di interesse: la guida copre tutto, dagli ambulatori alle casse, dagli uffici amministrativi fino ai punti di formazione.

L’idea è nata dall’evoluzione di un sistema già utilizzato dai vigili del fuoco per muoversi rapidamente durante le emergenze.