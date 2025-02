Borgo Roma si accende con la prima Street Sport Fest

Tutto pronto per la prima Street Sport Fest per i ragazzi di Borgo Roma.

Domenica 9 febbraio, Borgo Roma diventa lo scenario dello sport e della socialità con la prima edizione della Street Sport Fest. Si tratta di un evento pensato per coinvolgere i giovani del quartiere in un pomeriggio di competizione sana e aggregazione. L’iniziativa è promossa dagli Educatori di Strada del Comune di Verona in collaborazione con le associazioni locali, con l’obiettivo di creare un momento di condivisione attraverso il gioco e lo sport.

I protagonisti della giornata saranno i ragazzi e le ragazze di Borgo Roma, nati tra il 2006 e il 2010, che potranno mettersi alla prova in due tornei.

Torneo di Basket nello spazio Link in via Benedetti 16/b. Torneo di Calcio a 5 al campo sportivo Montresor in via Cherso 2. Le partite inizieranno alle ore 13.

Gran finale con festa e premiazioni. Dopo un pomeriggio di sport e competizione, la giornata si concluderà in festa. Dalle 18:30 alle 21 nella Parrocchia San Giacomo in via Alleati 6, ci sarà la cerimonia di premiazione dei vincitori, accompagnata da un buffet per tutti i partecipanti.