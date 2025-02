In borgo Roma i ragazzi “crescono” con la musica: è lo spazio Link

Spazio Link: in borgo Roma i ragazzi “crescono” e socializzano con la musica.

Lo Spazio Link di via Benedetti in Borgo Roma, è un punto di riferimento per i giovani: un progetto in “musica” e non solo, che in poco tempo ha coinvolto 650 ragazzi tra i 13 e i 30 anni. Un posto che per questi giovani è un’opportunità di crescita, socializzazione e orientamento. Attraverso attività culturali, ricreative e formative, questo centro di aggregazione giovanile punta a contrastare la dispersione scolastica e a favorire l’integrazione sociale.

Protagonista la musica.

Lo Spazio Link nasce con l’obiettivo di creare un ambiente inclusivo, aperto e stimolante per i giovani del quartiere. Tra le attività proposte vi sono laboratori di orientamento al lavoro, spazi di ascolto e dialogo, nonché iniziative volte alla stimolazione della creatività e dello sviluppo personale. La musica, in particolare, rappresenta un elemento chiave del progetto: le due sale prova e la sala registrazione sono frequentate da almeno 25 band che trovano qui un luogo in cui esprimere il proprio talento e dare voce alle proprie emozioni.

Prevenire la dispersione scolastica.

Uno degli obiettivi principali del centro è la lotta alla dispersione scolastica. Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, gli educatori accolgono i ragazzi offrendo loro un ambiente stimolante e accogliente, in cui possono trovare supporto nello studio e nella crescita personale. Il lavoro di rete con le scuole, le associazioni e le parrocchie del quartiere permette di individuare situazioni di difficoltà e intervenire in modo efficace.

Laboratori.

Tra le tante iniziative spiccano il progetto “Bandi in Onda”, che ha avvicinato i ragazzi al mondo della musica e della registrazione, e i laboratori di falegnameria, grazie ai quali i giovani hanno realizzato le panche che arredano lo spazio. Inoltre, il campo esterno di basket e pallavolo, riqualificato dai ragazzi stessi, rappresenta un’ulteriore risorsa per favorire la socializzazione attraverso lo sport.