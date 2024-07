Bollettini del caldo nelle farmacie del comune di Verona per prevenire situazioni a rischio.

Per prevenire situazioni a rischio sono disponibili nelle farmacie del comune di Verona i bollettini sulle ondate di calore. A cura della Protezione Civile, questi riportano di tre giorni in tre giorni, le previsioni delle temperature atmosferiche. E non solo. Rivelano anche il livello di allerta relativo alla percezione di caldo e umidità, definito disagio biodinamico.

Queste le fasce di allerta riconoscibili da 4 diversi colori.

Livello di allerta 0 (verde): condizioni meteorologiche non a rischio per la popolazione.

Livello di allerta 1 (giallo): condizioni meteorologiche che possono precedere un livello 2. Pre allerta dei servizi sanitari e sociali.

Livello 2 (arancione): temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione. Allerta dei servizi sanitari e sociali.

Livello 3 (rosso). Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi. Allerta dei servizi sanitari e sociali.

Le fasce di popolazione a maggior rischio.

Sono bambini, anziani e pazienti affetti da patologie soprattutto respiratorie e cardiocircolatorie che devono essere seguiti con un’attenzione particolare quando temperatura e umidità salgono oltre la soglia di sicurezza.

Consigli.

I bollettini, gratuitamente disponibili nelle farmacie di Verona, possono essere accompagnati dalla spiegazione dei dati a cura del farmacista. In abbinamento anche consigli di carattere sanitario utili alla pianificazione della consueta routine giornaliera. Spostamenti all’aperto come una passeggiate, spesa, visita ad un amico, ma anche l’organizzazione di attività ricreative, sportive o di lavoro.

Le raccomandazioni della presidente di Federfarma Verona.

“Per proteggersi dalle ondate di calore – dice Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona – i soggetti più fragili non devono uscire nelle fasce orario a maggior rischio, cioè dalle 11 alle 18. L’età influisce, ma anche i giovani possono essere soggetti a insolazioni e colpi di calore. Per scongiurare le prime è doveroso proteggere la testa con cappellino o fazzoletto, mentre per i colpi di calore la regola è non frequentare ambienti troppo caldi, prediligendo quelli correttamente climatizzati o zone verdi.

Idratarsi con acqua e bevande non gelide, possibilmente non gasate o zuccherate. Anche l’integrazione dei sali minerali può essere utile, ma in presenza di patologie come ipertensione o diabete è sempre necessario il consiglio del medico o del farmacista, e per le stesse patologie è molto pericoloso variare la posologia che non deve essere mai decisa dal paziente, ma esclusivamente dal medico curante”.

“Nelle farmacie del omune di Verona sono inoltre in distribuzione gli opuscoli ‘Estate anziani‘ a cura della pubblica amministrazione che riportano molte informazioni utili. Per chi è impossibilitato a raggiungere la farmacia in orario di Guardia Medica il servizio sanitario ‘Farmaco Pronto‘ offerto da Federfarma Verona in tutta la provincia, per la consegna domiciliare dei farmaci prescritti telefonando al numero 045 509892″.