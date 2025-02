Blitz al confine tra Veneto e Trentino: “I lupi non sono un pericolo”

Striscione di protesta al confine tra Veneto e Trentino: 100% Animalisti in difesa dei lupi.

La sera del 24 febbraio, al confine tra il Veneto e il Trentino-Alto Adige, i militanti anche veronesi di 100% Animalisti hanno affisso uno striscione in difesa dei lupi. L’azione si inserisce nella protesta contro la recente decisione dell’Ispra di declassare il lupo da “specie altamente protetta”, aprendo così alla possibilità di abbattimenti controllati.

Gli attivisti contestano l’operato dell’istituto, accusandolo di “tutelare più gli interessi dei cacciatori che la fauna selvatica“. Secondo loro, “la nuova normativa potrebbe essere il primo passo verso l’eliminazione della specie in Italia, nonostante i lupi non rappresentino un pericolo per l’uomo“.

Nel comunicato, il gruppo denuncia una “campagna di odio contro questi animali, alimentata da paura, pregiudizi e pressioni delle lobby venatorie“. Viene inoltre criticata la “gestione della fauna selvatica in Trentino, dove già in passato sono stati abbattuti orsi.

L’azione simbolica mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a fermare quello che gli attivisti definiscono “l’inizio di una mattanza”.