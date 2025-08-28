La biblioteca delle Alighieri rinasce dopo l’incendio del 2022

Dopo l’incendio del 2022, la biblioteca della scuola Dante Alighieri riapre le porte.

Dopo oltre tre anni di attesa, la biblioteca scolastica delle scuole secondarie Dante Alighieri, nel quartiere Navigatori, torna finalmente a disposizione di studenti e insegnanti. Lo spazio era stato gravemente danneggiato dall’incendio doloso che, il 25 gennaio 2022, aveva colpito l’istituto, privando la comunità scolastica di un luogo di studio e socialità.

La rinascita è stata possibile grazie a un percorso di rigenerazione avviato nel 2023, quando la scuola è stata inserita tra gli interventi finanziati dalla Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) 2021-2027 della Regione Veneto, nell’ambito del Programma Fesr. Per la riqualificazione sono stati destinati 25.200 euro, impiegati per i lavori di recupero dell’aula magna e della biblioteca.

Particolare attenzione è stata riservata agli arredi: nuovi scaffali a parete per un totale di 65 metri lineari permetteranno di ospitare circa 2 mila volumi, suddivisi in sezioni di narrativa, poesia, divulgazione e materiale didattico.

Soddisfatta l’assessora all’Istruzione Elisa La Paglia, che ha sottolineato l’importanza di aver incluso anche l’allestimento della sala tra le spese finanziate.