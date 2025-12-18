Lo chef di Pechino Express porta la cucina Unesco al Caffè Dante

Cucina Unesco: lo chef di Pechino Express inaugura il nuovo corso del Caffè Dante di Verona.

Il Caffè Dante di Verona riaccende le luci della cultura: cena evento con lo chef Andrea Belfiore vincitore di Pechino Express. Il cuore di piazza dei Signori torna a pulsare di eventi culturali e alta gastronomia. Dopo la riapertura dello scorso novembre, sotto una nuova gestione, il Caffè Dante Bistrot si ripropone come “salotto cittadino“, inaugurando un calendario di appuntamenti che spaziano tra arte, musica e sapori.

Il primo evento è fissato per sabato 20 dicembre alle ore 20, con il Gran Gala Night Dinner. Protagonista assoluto della serata sarà lo chef-batterista Andrea Belfiore, noto al grande pubblico per aver vinto l’edizione 2023 di Pechino Express in coppia con Joe Bastianich.

Lo chef: tra cucina e batteria.

Nato ad Ancona nel 1987, Belfiore rappresenta una figura poliedrica nel panorama internazionale. Trasferitosi a New York per assecondare la sua doppia passione per la musica e i fornelli, ha fondato il format “Italia Like Locals” con l’obiettivo di diffondere l’autenticità culinaria italiana all’estero. La serata al Caffè Dante sarà una celebrazione della Cucina Italiana, recentemente riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

La nuova visione del Caffè Dante.

L’obiettivo della nuova gestione è quello di restituire al locale la sua vocazione originaria: un crocevia dove la ristorazione d’eccellenza incontra la letteratura e le arti. Il Gran Gala con Belfiore segna l’inizio di una serie di incontri che vedranno protagonisti artisti, musicisti e scrittori.