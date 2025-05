Verona dice no alle barriere: tutto pronto in piazza Erbe per “Anch’io sono Capace!”.

Mercoledì 14 maggio 2025 Piazza Erbe abbattere le barriere e si trasforma in un laboratorio di inclusione con “Anch’io sono capace!”. Si tratta dell’iniziativa che da anni dà voce, spazio e dignità al lavoro e alla creatività delle persone con disabilità. Organizzata in collaborazione con l’Ulss 9 Scaligera e i Centri Diurni dei Distretti 1 e 2, l’iniziativa coinvolge oltre 20 centri diurni e scuole, portando in piazza esperienze di integrazione concreta.

La giornata inizierà alle 9.30 con una staffetta inclusiva dal Municipio, seguita dal “Mercato Comune di Piazza Erbe”, dove i partecipanti venderanno oggetti artigianali fatti a mano. Non semplici lavoretti, ma frutto di abilità, impegno e cura, a dimostrazione che il lavoro delle persone con disabilità ha un valore pieno, non marginale, né assistenziale.

Alle 13, in Cortile Mercato Vecchio, ci sarà un momento di preghiera intitolato “Le pietre scartate”, seguito da un pranzo condiviso e dai saluti finali alle 14.30.

Negozi Senza Barriere: 75 persone inserite nei negozi del centro.

Parallelamente, per il quindicesimo anno consecutivo, prende il via la campagna “Negozi senza barriere”, grazie alla collaborazione con Confcommercio e Confesercenti. Quest’anno, 75 persone con disabilità saranno coinvolte in oltre 100 mattine di inserimento socializzante presso 50 esercizi commerciali e assessorati del centro cittadino.

L’obiettivo è favorire un’esperienza concreta di inclusione sociale e lavorativa, sensibilizzando la cittadinanza e promuovendo un cambio culturale: da centri di costo a risorse attive nella società. L’iniziativa punta anche a creare legami tra le persone con disabilità e la vita quotidiana della città, abbattendo barriere architettoniche e mentali.

Street Gallery: l’arte entra nelle vetrine.

Dal 20 maggio al 9 giugno, il centro storico di Verona ospiterà anche la 8ª edizione della Street Gallery, un’esposizione diffusa in 35 vetrine di negozi con opere realizzate da artisti con disabilità dei centri diurni e dei servizi di salute mentale dell’ULSS 9.