Verona: ultimi giorni per candidarsi al bando della polizia locale

Ci sono ancora pochi giorni per candidarsi al bando della polizia locale di Verona.

Sta per scadere il termine per candidarsi al bando di selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato nella polizia locale di Verona. Gli interessati hanno tempo fino alla mezzanotte di martedì 18 febbraio per presentare la propria candidatura.

Chi può partecipare.

Il bando è aperto a uomini e donne tra i 18 e i 32 anni, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (quadriennale o quinquennale).

Come candidarsi.

Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale unico del reclutamento (InPA). Per accedere è necessario disporre di credenziali Spid, Cie, Cns o eIDas. Una volta effettuato l’accesso, i candidati dovranno compilare il proprio curriculum vitae prima di procedere con la candidatura.

La prova di selezione.

La selezione prevede una prova scritta sotto forma di test a risposta multipla, utile per valutare le conoscenze dei candidati.