Si balla con Volotea: Verona-Olbia, la discoteca a 10 mila metri d’altezza

Si balla volando con Volotea: ecco Verona-Olbia, la discoteca a 10 mila metri d’altezza.

Il 5 giugno, i passeggeri del volo Volotea Verona – Olbia, hanno condiviso un’esperienza unica: una discoteca a 10 mila metri d’altezza. Damianito, dj, producer e remixer italiano di fama internazionale, ha trasformato l’aereo in una “disco”, facendo “ballare” tutti in alta quota.

Questo evento speciale ha segnato l’inizio della sponsorship di Volotea per il Red Valley Festival 2024. Si tratta del celebre evento musicale che dal 2015 anima le notti estive della Sardegna. Il festival, che si terrà dal 14 al 17 agosto all’Olbia Arena, promette quattro serate indimenticabili con alcuni dei più grandi nomi della musica nazionale e internazionale.

Tra gli artisti in programma quest’anno ci sono Annalisa, Geolier, Max Pezzali. Ghali, Sfera Ebbasta, Salmo & Noyz, Macklemore. Tommaso Paradiso e Charlotte De Witte, solo per citarne alcuni. Il Red Valley Festival è ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica, che possono aspettarsi live performance mozzafiato e dj set di altissimo livello.

I biglietti per le singole giornate del festival sono già disponibili sul sito ufficiale del Red Valley Festival. Per i veri fan, c’è anche la possibilità di acquistare il “Festival Full Pass”, che permette di assistere a tutte e quattro le serate.