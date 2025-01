Il bacio celeste tra Luna e Venere visto nel cielo sopra Verona

Nei cieli di Verona il bacio spettacolare tra Luna e Venere.

Dopo le stelle cadenti di gennaio, un’altra notte speciale per gli appassionati di astronomia e non solo: ieri sera anche Verona ha potuto ammirare la congiunzione tra la Luna e Venere. Grazie anche a un cielo sgombro da nuvole, la congiunzione si è verificata nella costellazione dell’Acquario, e il duo celeste è stato visibile a occhio nudo fino alle 21, quando entrambi sono tramontati sotto l’orizzonte occidentale. Non erano soli nel cielo: a sud, Giove e Saturno si sono aggiunti al panorama stellare, mentre Marte, con il suo caratteristico bagliore rossastro, ha fatto capolino a est, creando una sorta di danza cosmica che ha affascinato grandi e piccoli.

Un preludio a un anno ricco di spettacoli astronomici.

L’evento di ieri sera non è che l’inizio di un 2025 ricco di appuntamenti astronomici. Gennaio riserverà infatti altre sorprese per gli appassionati di astronomia. Già nelle prossime ore, la Luna sarà protagonista di un’eccezionale occultazione con Saturno. Venerdì 10 gennaio, invece, assisteremo a un affascinante incontro tra la Luna, Giove e il luminoso ammasso stellare delle Pleiadi. Lunedì 13 sarà il turno del Pianeta Rosso: Marte brillerà più intensamente del solito in attesa della sua opposizione prevista per giovedì 16. Infine, il mese si chiuderà con una suggestiva congiunzione tra Venere e Saturno, visibile nelle serate di domenica 19 e lunedì 20 gennaio.