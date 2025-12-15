Controlli velocità intensificati: ecco le sei strade con pattuglie mobili

Controlli della velocità, pattuglie su sei vie di Verona e monitoraggio con radar in tangenziale: ecco dove.
Verona, sicurezza stradale sotto la lente: la polizia locale intensifica i controlli della velocità con radar e presidio fisso su sei vie. Al via la settimana di controlli intensificati per garantire la sicurezza sulle strade e rafforzare il contatto diretto con la cittadinanza. Da oggi, lunedì 15 dicembre, e per tutta la settimana.
Radar attivi su sei assi viari.
Le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno attive su un elenco specifico di strade, identificate come zone a rischio per la velocità.
- Via Quinzano.
- Via Fabbricato Scolastico.
- Via S.Michele.
- Via Montorio.
- Via Palazzina.
- Via Basso Acquar.
A queste postazioni mobili si affianca il monitoraggio costante garantito dalla postazione fissa autovelox in Tangenziale Nord, posizionata strategicamente prima dell’uscita di Santa Lucia.
L’ufficio mobile.
Martedì: Gli agenti saranno al mercato in Borgo Venezia, dalle 7:30 alle 13:00.
Mercoledì: Doppia tappa mattutina, con presidio al mercato in Piazza Vittorio Veneto dalle 7:30 alle 10:00, seguito dal mercato in via Poerio dalle 10:30 alle 13:00.
Giovedì: Anche questo giorno prevede due tappe: al mercato in via D. Mercante dalle 7:30 alle 10:00 e, successivamente, al mercato in via Luigi Prina dalle 10:30 alle 13:00.
Venerdì: L’Ump sarà al mercato in Piazza Arditi dalle 7:30 alle 10:00, spostandosi poi al mercato in Piazza XVI Ottobre dalle 10:30 alle 13:00.
Sabato: Il servizio coprirà l’intera giornata: al mercato dello Stadio dalle 7:30 alle 15:30 e, nel pomeriggio, in Piazza Bra dalle 15:30 alle 19:00.
Domenica: L’Ump concluderà la settimana in Piazza Bra, con un presidio pomeridiano dalle 13:30 alle 19:00.