Controlli velocità intensificati: ecco le sei strade con pattuglie mobili

Controlli della velocità, pattuglie su sei vie di Verona e monitoraggio con radar in tangenziale: ecco dove.

Verona, sicurezza stradale sotto la lente: la polizia locale intensifica i controlli della velocità con radar e presidio fisso su sei vie. Al via la settimana di controlli intensificati per garantire la sicurezza sulle strade e rafforzare il contatto diretto con la cittadinanza. Da oggi, lunedì 15 dicembre, e per tutta la settimana.

Radar attivi su sei assi viari.

Le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno attive su un elenco specifico di strade, identificate come zone a rischio per la velocità.

Via Quinzano .

. Via Fabbricato Scolastico.

Scolastico. Via S. Michele .

. Via Montorio .

. Via Palazzina .

. Via Basso Acquar.

A queste postazioni mobili si affianca il monitoraggio costante garantito dalla postazione fissa autovelox in Tangenziale Nord, posizionata strategicamente prima dell’uscita di Santa Lucia.

L’ufficio mobile.

Martedì: Gli agenti saranno al mercato in Borgo Venezia, dalle 7:30 alle 13:00.

Mercoledì: Doppia tappa mattutina, con presidio al mercato in Piazza Vittorio Veneto dalle 7:30 alle 10:00, seguito dal mercato in via Poerio dalle 10:30 alle 13:00.

Giovedì: Anche questo giorno prevede due tappe: al mercato in via D. Mercante dalle 7:30 alle 10:00 e, successivamente, al mercato in via Luigi Prina dalle 10:30 alle 13:00.

Venerdì: L’Ump sarà al mercato in Piazza Arditi dalle 7:30 alle 10:00, spostandosi poi al mercato in Piazza XVI Ottobre dalle 10:30 alle 13:00.

Sabato: Il servizio coprirà l’intera giornata: al mercato dello Stadio dalle 7:30 alle 15:30 e, nel pomeriggio, in Piazza Bra dalle 15:30 alle 19:00.

Domenica: L’Ump concluderà la settimana in Piazza Bra, con un presidio pomeridiano dalle 13:30 alle 19:00.