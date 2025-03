Autovelox e multe: “Verona la città più tartassata in Veneto, ottava in Italia”

Verona capitale delle multe: “Con incassi record nel 2024 è al top in Veneto, ottava in Italia”.

Nel 2024 Verona è stata il comune del Veneto con il maggior incasso da multe per violazioni del Codice della Strada. Secondo un’analisi di Facile.it basata sui dati del Siope, il Comune ha raccolto 23,6 milioni di euro da sanzioni, posizionandosi all’ottavo posto a livello nazionale.

I dati delle altre città venete.

Padova , con 23,1 milioni di euro incassati.

, con 23,1 milioni di euro incassati. Venezia , con 17,8 milioni.

, con 17,8 milioni. Vicenza , con 6 milioni.

, con 6 milioni. Treviso , con 5,2 milioni.

, con 5,2 milioni. Rovigo , con 3,1 milioni.

, con 3,1 milioni. Belluno, che chiude la classifica con 757mila euro.

Nel complesso, i capoluoghi veneti hanno incassato oltre 79 milioni di euro in multe nel 2024, segnando un aumento del 12% rispetto al 2023.

Multe a Verona, quanto paga ogni cittadino.

Analizzando l’importo pro capite, cioè il rapporto tra le multe e il numero di residenti, Verona si posiziona al secondo posto in Veneto, con una media di 92 euro per abitante. La classifica è guidata da Padova (111 euro), seguita da Venezia (71 euro), Rovigo (62 euro), Treviso (61 euro) e Vicenza (55 euro). Anche in questo caso, Belluno è ultima, con 21 euro pro capite.

Multe nei piccoli comuni.

Tra i comuni con meno di 2.000 abitanti, il record spetta a Colle Santa Lucia (Belluno), che con solo 346 residenti ha incassato oltre 671mila euro. Segue San Bellino (Rovigo), con 433mila euro raccolti su 1.054 abitanti.

Buone notizie per l’Rc Auto.

Se le multe sono in aumento, c’è una nota positiva per gli automobilisti: secondo l’osservatorio di Facile.it, i premi medi dell’RC Auto sono diminuiti di quasi l’1% in un anno.