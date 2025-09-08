Verona, autovelox e controlli della velocità dall’8 al 14 settembre: ecco le strade interessate.
La Polizia locale di Verona ha reso noto il calendario dei controlli della velocità e le postazioni autovelox per la settimana da lunedì 8 a domenica 14 settembre 2025.
Gli autovelox e i telelaser mobili: dove saranno posizionati.
- via Galileo Galilei.
- corso Venezia.
- via Gardesane.
- strada Bresciana.
- via Forte Tomba.
- via Belfiore.
Resta inoltre operativa la postazione fissa in tangenziale Nord, poco prima dello svincolo di Santa Lucia.
L’Ufficio Mobile di Prossimità nei quartieri.
Oltre ai controlli della velocità, prosegue anche l’attività dell’Ufficio Mobile di Prossimità, con la presenza degli agenti nei mercati rionali e nei parchi cittadini.
- Lunedì: 7.30-10 al parco San Giacomo; 10.30-13 all’area verde di via Ongaro (parco delle Giraffe).
- Martedì: 7.30-13 al mercato di Borgo Venezia.
- Mercoledì: 7.30-10 in piazza Vittorio Veneto; 10.30-13 al mercato di via Poerio.
- Giovedì: 7.30-10 al mercato di via D. Mercante; 10.30-13 in via Luigi Prina.
- Venerdì: 7.30-10 in piazza Arditi; 10.30-13 in piazza XVI Ottobre.
- Sabato: 7.30-15.30 al mercato dello Stadio; 15.30-19 in piazza Bra.
- Domenica: dalle 13.30 alle 19 in piazza Bra.
Tutti gli aggiornamenti sulle attività di controllo e sui servizi dell’Ufficio Mobile sono disponibili anche sul portale istituzionale del Comune di Verona.